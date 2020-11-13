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Китай поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Марьям Ибрагимова
13 ноября, 2020 11:36
1 мин
Фото: JOE BIDEN BY GAGE SKIDMORE @ FLICKR
Фото: JOE BIDEN BY GAGE SKIDMORE @ FLICKR

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден получил от Китая поздравление с победой на выборах главы государства. Кроме того, Поднебесная не оставила без внимания и Камалу Харрис, избранную на пост вице-президента страны. Ее тоже поздравили с новой должностью. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, Китай активно следит за тем, что происходит в США, за реакциями людей на итоги президентской гонки внутри страны, так и за ее пределами.

«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис», – цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не торопится поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США. Все дело в том, что результаты выборов пока оспариваются.

темы
Джо Байден
КНР
выборы
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