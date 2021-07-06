Китай хочет начать сотрудничать с запрещенной в России террористической организацией
Китай предложил сотрудничество запрещенной в России террористической организации «Талибан». Китайская сторона готова поддержать талибов в Афганистане, если те откажутся от сотрудничества с уйгурами. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Китай предлагает боевикам прекратить отношения с уйгурским «Исламским движением Восточного Туркестана». Это объединение действует близ китайских границ и, по оценкам Пекина, угрожает безопасности КНР.
Источник газеты утверждает, что в обмен на разрыв отношений, Китай пообещал талибам всяческую поддержку. В том числе речь идёт о восстановлении Афганистана, передаёт lenta.ru.
Напомним, вопрос отношений с уйгурами является одним из самых напряженных в политике Пекина. Данное нацменьшинство преимущественно исповедует ислам и проживает в отдельных резервациях на территории Китая. СМИ неоднократно писали о том, что китайские уйгуры подвергаются различным репрессиям со стороны властей. В том числе, сообщалось о контроле рождаемости и принудительной стерилизации. В начале 2021 года действия Пекина в отношении китайских мусульман были признаны геноцидом.