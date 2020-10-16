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Китай испытал запуск роя ударных дронов-камикадзе

Дмитрий Байков
16 октября, 2020 07:06
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фото: Pixabay

Китай осваивает тактику использования роя небольших ударных дронов-«самоубийц». Теперь китайские военные могут производить массовый запуск 48 беспилотников из кузова небольшого грузового автомобиля или с вертолёта.

В современной войне активно используются ударные беспилотники. Дроны на поле боя способны принести немало проблем. Имея в арсенале высокоточное оптическое оборудование и управляемые боеприпасы они обладают высочайшей эффективностью поражения единиц техники и пехоты.

Дроны-камикадзе при атаке стаей способны вывести из строя практически любую противовоздушную оборону, пишет «Naked Science».

Обострение в Нагорном Карабахе ярко продемонстрировало возросшее значение беспилотников разного типа на современном театре военных действий, особенно в условиях конфликтов низкой интенсивности.

темы
вооружение
Китай
дроны
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