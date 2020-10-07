Киргизский парламент инициировал процедуру импичмента президенту

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Депутат оппозиционной партии Киргизии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев сообщил, что парламент начал процедуру импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.

По словам Иманалиева, часть парламентариев подписали документ. При этом, депутатов ожидает «сложный» процесс.

«Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена», - цитирует Иманалиева РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в Киргизию направились российские военные.