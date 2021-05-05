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Политика
Киргизия стала президентской республикой: Садыр Жапаров подписал новую редакцию конституции
5 мая, 2021 08:23
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Pixabay
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую редакцию конституции страны, принятую ранее на референдуме. Трансляция мероприятия велась в прямом эфире.
Согласно документу, в Киргизию вновь вернется президентская форма правления. Референдум в республике прошел 11 апреля. Почти 80 процентов граждан проголосовали за обновленную редакцию конституции, пишет «ПолитЭксперт».
Совсем недавно на границе Киргизии и Таджикистана произошло обострение конфликта на спорном участке.
Пограничная служба Киргизии обвинила Таджикистан в нападении на три погранзаставы, одна из которых загорелась в результате минометного огня.
В ответ киргизские пограничники захватили таджикскую заставу.
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