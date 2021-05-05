Киргизия стала президентской республикой: Садыр Жапаров подписал новую редакцию конституции

Политика

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую редакцию конституции страны, принятую ранее на референдуме. Трансляция мероприятия велась в прямом эфире.

Согласно документу, в Киргизию вновь вернется президентская форма правления. Референдум в республике прошел 11 апреля. Почти 80 процентов граждан проголосовали за обновленную редакцию конституции, пишет «ПолитЭксперт».

Совсем недавно на границе Киргизии и Таджикистана произошло обострение конфликта на спорном участке.

Пограничная служба Киргизии обвинила Таджикистан в нападении на три погранзаставы, одна из которых загорелась в результате минометного огня.

В ответ киргизские пограничники захватили таджикскую заставу.