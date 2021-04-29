Киргизия и Таджикистан достигли договоренности после огневого сопротивления на границе

Политика

С 20:00 огонь на границе между Киргизией и Таджикистаном будет прекращен. Об этом договорились министры иностранных дел двух стран, между которыми ранее произошел конфликт.

«В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 мск – прим.) и отводе военных сил на места прежней дислокации», - сообщил МИД Киргизии.

Также стороны договорились патрулировать и отслеживать ситуацию в пограничной зоне. Для этого будут созданы «совместные группы правоохранительных органов». Кроме того, главы МИД двух стран будут поддерживать «постоянную прямую связь» для оперативного решения возникающих вопросов, передает «ТАСС».

Напомним, ранее сегодня между Киргизией и Таджикистаном началась перестрелка на спорном участке, где межгосударственная граница не определена.

По предварительным цифрам, в результате конфликта погибло не менее 3 человек, еще 31 получил ранения.