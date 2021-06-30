Ким Чен Ын устроил разнос чиновников за ошибки в борьбе с пандемией. Их ждут «серьезные последствия»
Лидер КНДР Ким Чен Ын на Втором расширенном заседании политбюро Трудовой партии Кореи «отчитал» высокопоставленных чиновников за «проколы» в борьбе с пандемией коронавируса.
Ким Чен Ын заявил, что безответственность чиновников, которые отвечали за выполнение решений, направленных на борьбу с коронавирусом в стране, повлекла серьезные последствия.
Генсек «в решительных выражениях» раскритиковал «безответственную» работу чиновников и обвинил их в «отсутствии способностей». Это, по его мнению, тормозит выполнение поставленных задач.
В конце выступления Ким Чен Ын пообещал, что провинившихся чиновников ждут «серьезные последствия», пишет «РИА Новости».
При этом Северная Корея до сих пор официально не сообщала о состоянии дел с пандемией коронавируса в стране. Весь мир может только догадываться об эпидситуации в КНДР.
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