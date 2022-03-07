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Политика
Киевские власти отказались от предложенных Москвой гуманитарных коридоров. Все они ведут в Россию и Беларусь
7 марта, 2022 12:51
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Киев назвал неприемлемыми гуманитарные коридоры, предложенные Москвой. Все они ведут на территории РФ и Беларуси.
Об отказе заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров», - сказала она. Слова Верещук приводит РИА Новости.
Она настаивает, что эвакуация должна вестись в населенные пункты на территории Украины.
Российские военные открыли шесть гумкоридоров: из Киева в Гомель, два из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону, из Харькова в Белгород, два из Сум в Белгород и Полтаву. Об этом написало РИА Новости.
7 марта Россия объявила режим тишины с 10:00. Он объявлен по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона.
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