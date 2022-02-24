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Политика
Киев просит у Евросоюза экстренную медицинскую помощь
24 февраля, 2022 16:06
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Vyacheslav Maevskiy/Russian Look/Global Look Press
Киев попросил у Евросоюза экстренную помощь. Об этом сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.
Киев обратился к ЕС с просьбой оказать помощь в рамках Механизма ЕС по гражданской защите.
Как говорится в сообщении, речь идет о предоставлении срочной помощи медицинскими средствами. Еврокомиссар призвал страны Евросоюза немедленно оказать такую помощь, пишет «РИА Новости».
Сегодня, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины.
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