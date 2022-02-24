Геннадий Зюганов призвал украинцев «выгнать свору» из Киева
Украинцам следует объединиться и выгнать «свору», которая сидит в Киеве. С таким обращением к гражданам Украины обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Зюганов отметил, что сегодня наступил «момент истины». Президент России Владимир Путин принял «очень сложное и ответственное решение».
В своем обращении к украинскому народу Зюганов призвал всех сплотиться и «выгнать эту свору, которая села в Киеве» и не дает спокойно жить, «дружить и мирно развиваться».
Сегодня, 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции России по демилитаризации Украины, пишет «РИА Новости».
Киев не понимает слов, поэтому Россия будет вынуждена ввести войска и принудить к миру.
Об этом ранее в интервью «Русской планете» рассказал представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.