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Политика
Киев проработал девять сценариев войны с Россией
15 октября, 2021 22:44
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Киев рассматривает возможность реализации нескольких сценариев на случай «нападения России». Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
По словам Арестовича, прорабатывается девять сценариев - от «пограничных провокаций до полномасштабной войны». При этом советник главы офиса Зеленского отметил, что война с Россией якобы уже идет, но в Киеве допускают, что дальнейшее развитие конфликта может пойти по пути эскалации.
Арестович заявил, что Украина готова сотрудничать с НАТО. Также Киев планирует начать совместное производство военной техники с США и другими странами, пишут «Известия».
Украина ввела санкции против причастных к выборам в ГД в Крыму и Донбассе.
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