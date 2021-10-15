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Политика
Украина ввела санкции против причастных к выборам в ГД в Крыму и Донбассе
15 октября, 2021 20:31
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Киев утвердил персональные санкции в отношении людей, причастных к организации выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил санкционный список, в котором значатся 237 человек. Это люди, которые организовывали выборы в Госдуму РФ в сентябре текущего года на территории Крыма и Донбасса, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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