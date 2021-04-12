Киев обвинил Москву в военном давлении из-за отказа уводить стянутые к границе войска

Политика

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию запрос с требованием объяснить необходимость увеличения военного присутствия вдоль границы с республикой. Однако власти РФ не стали комментировать свое решение стянуть войска поближе к возглавляемой Владимиром Зеленским стране.

«Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины», – сообщает пресс-служба МИД Украины.

В заключение обращения власти республики попросили Россию все же увести войска подальше, чтобы не провоцировать возникновение конфликтных ситуаций.

Ранее офис лидера Украины сделал заявление о наступлении на Донбасс.