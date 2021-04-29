Новости – Политика
Политика
Киев мешает установлению мира в Донбассе
29 апреля, 2021 07:26
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Украина заблокировала инициативы России о предотвращении нарушений режима перемирия в Донбассе. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
По итогам заседания контактной группы Грызлов сообщил журналистам, что
Киев заблокировал предложения российской стороны о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня в Донбассе.
По словам Грызлова украинская сторона на переговорах занимается демагогией и тем самым приносит в жертву безопасность и жизни людей в зоне конфликта, пишет «РИА Новости».
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