Киев мешает установлению мира в Донбассе

Политика

Украина заблокировала инициативы России о предотвращении нарушений режима перемирия в Донбассе. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

По итогам заседания контактной группы Грызлов сообщил журналистам, что

Киев заблокировал предложения российской стороны о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

По словам Грызлова украинская сторона на переговорах занимается демагогией и тем самым приносит в жертву безопасность и жизни людей в зоне конфликта, пишет «РИА Новости».

Владимир Зеленский приехал посмотреть на Крым.