«Хуже, чем в Минске, у нас нет нигде»: Александр Лукашенко признал проблемы в белорусской столице
В настоящее время ситуация в медучреждениях Минска хуже, чем в других регионах Беларуси. Власти должны заняться этой проблемой. Об этом в ходе визита в одну из больниц заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Мы будем рассматривать перспективу города и приведение здравоохранения в порядок, - сказал Лукашенко. - Потому что хуже, чем в Минске, у нас нет нигде. У нас Минск отстает от регионов по здравоохранению».
В ходе визита президент пообщался с работниками больницы, которые затронули вопрос об обязательной вакцинации граждан от коронавируса. Лукашенко отметил, что сейчас ситуация не требует введения подобной меры. Тем не менее такой принцип будет использован, «если возникнет такая ситуация», сообщила пресс-служба президента Беларуси.
Ранее стало известно, что под антибелорусские санкции попали не только подчиненные Лукашенко, но и члены его семьи.