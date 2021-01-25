Политика

Экс-кандидат от КПРФ на должность губернатора Еврейской автономной области, депутат законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушикин может поплатиться собственной свободой за участие в несанкционированной акции 23 января. Ему грозит административный арест на 30 суток.

По словам представителя Железнодорожного районного суда Хабаровска, Кукушкину также могут назначить штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 200 часов.

Ситуацию с депутатом уже прокомментировали в партии. Секретарь по партийной работе краевого отделения КПРФ Сергей Ильин объяснил, что Кукушкин вышел на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального не как представитель власти, а как сотрудник средства массовой информации. Он имел при себе удостоверение прессы, выступал как корреспондент от независимого онлайн-издания «Набат».

«Он был на редакционном задании. Поэтому большой вопрос, на каком основании он был задержан», – цитирует Ильина РИА Новости.

Всего в Хабаровске на протестной акции задержали 35 человек. 32 материала поступило в Железнодорожный суд.

Ранее Кремль прокомментировал участие российских граждан в акции протеста.