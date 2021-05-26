КГБ заявил о непоколебимости власти Беларуси в отчетах западных спецслужб

Политика

Западные спецслужбы в своих закрытых отчетах докладывают, что власть в Беларуси устояла и «обозримых перспектив» для ее свержения нет. Об этом заявил глава КГБ республики Иван Тертель.

Он отметил, что несмотря на беспрецедентное давление на республику, власть Беларуси устояла, страна живет и работает в нормальном ритме. Народное хозяйство показывает неплохую динамику. В трудовых коллективах предприятий обстановка нормальная.

Глава КГБ процитировал закрытые отчеты западных спецслужб и подрывных центров, которые находятся под их контролем: «власть устояла и обозримых перспектив для ее свержения не просматривается».

По словам Тертеля, в рядах мятежников наблюдается отчаяние и апатия, пишет БЕЛТА.

Роман Протасевич «сдает» белорусскому КГБ «спонсоров и заказчиков».