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КГБ Беларуси заявил о причастности Романа Протасевича к действиям батальона «Азов» на Украине

Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 15:49
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 15:49
1 мин
facebook.com/pr0tez
facebook.com/pr0tez

Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель рассказал о связи оппозиционного журналиста, основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича с отдельным отрядом специального назначения «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Национальной гвардии Украины.

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», — цитирует Тертеля Telegram-канал БелТа.

По его мнению, Протасевич получил в ходе участия в действиях батальона определенные навыки и знания, которые он впоследствие применил в Беларуси, организовывая несанкционированные акция против «режима Лукашенко».

Ранее стало известно о том, что Кремль окажет помощь спутнице Романа Протасевича.

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Беларусь
КГБ
Азов
Роман Протасевич
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