КГБ Беларуси заявил о причастности Романа Протасевича к действиям батальона «Азов» на Украине

Политика

Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель рассказал о связи оппозиционного журналиста, основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича с отдельным отрядом специального назначения «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Национальной гвардии Украины.

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», — цитирует Тертеля Telegram-канал БелТа.

По его мнению, Протасевич получил в ходе участия в действиях батальона определенные навыки и знания, которые он впоследствие применил в Беларуси, организовывая несанкционированные акция против «режима Лукашенко».

Ранее стало известно о том, что Кремль окажет помощь спутнице Романа Протасевича.