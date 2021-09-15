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Политика
Кемеровские власти готовят «штурмовиков» к протестам граждан в период выборов
15 сентября, 2021 14:45
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26.мвд.рф
Власти города Кемерово за неделю до выборов объявили о наборе добровольцев в местную народную дружину. Примечательно, что в регионе наблюдается очень низкий уровень доверия к власти — опросы показывают, что за «Единую Россию» готовы проголосовать только лишь 24,25% избирателей.
Дружинники должны будут следить за порядком во время проведения в городе массовых мероприятий, под которыми, как отмечают в Telegram-канале Readovka, стоит понимать протестные акции. К слову, добровольцам разрешили бить людей, в случае необходимости.
Лучших работников власти будут поощрять.
Ранее стало известно о том, что в Нижегородской области военные ДНР будут наблюдать за ходом голосования, против них выступят футбольные фанаты.
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