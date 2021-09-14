Футбольные фанаты против военных ДНР: в Нижегородской области по полной готовятся к выборам
Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин заявил о том, что в Нижегородской области за ходом выборов будут наблюдать военные из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
«Ребята с военным опытом, ребята, которые умеют отставить свои интересы, как вы понимаете, и интересы России», - заявил он на пресс-конференции в ТАСС.
По словам политика, он лично привёз 200 человек из ДНР. При этом власти Нижегородской области к данной идее отнеслись с осторожностью. На случай прямого физического противостояния с наблюдателями Прилепина, местная администрация уже «закупила» «бритоголовых», а именно футбольных фанатов, передает Telegram-канал SOTA.
Ранее стало известно, станет ли Прилепин участвовать в президентских выборах в 2024 году.