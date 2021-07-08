Казахстана потерял 4,1 млн долларов из-за «амбиций» экс-министра здравоохранения
Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении экс-главы Министерства здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова и вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Начато ознакомление с материалами уголовного дела.
Выяснилось, что госслужащие должны были запустить платформу ведомства, в которой, по планам властей, была бы собрана вся информация о пациентах, лекарственных средствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. Однако «интернет-площадка» по-прежнему отсутствует.
Стоимость невыполненных работ достигла 4,1 миллиона долларов.
Кроме того, в агентстве подчеркнули, что экс-министр страны подозревается в превышении полномочий при использовании воздушного судна санитарной авиации для личных целей в июне 2020 года.
Ранее сообщалось о том, что власти Гаити стали расстреливать подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза людей.