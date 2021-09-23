Кандидаты в депутаты Госдумы от разных политических сил создали коалицию
Кандидаты в депутаты Госдумы решили создать коалицию, чтобы добиться отмены итогов онлайн-голосования. Об этом сообщила правозащитница Марина Литвинович.
Она написала в Facebook, что 17-19 сентября «у миллионов граждан украли голоса». Кандидаты от разных политических сил создали Комитет «За отмену ДЭГ».
Он будет добиваться отмены результатов электронного голосования в Москве, бороться с фальсификациями на выборах. Глобальная цель коалиции - исключить использование онлайн-голосования на выборах всех уровней.
В ближайших планах Комитета проведение акции протеста и подача судебных исков. В перспективе коалиция разработает законопроект, который запретит онлайн-голосование на всех выборах.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о «мухлевке» с электронным голосованием в Москве. Он собрался высказать критику президенту России Владимиру Путину.