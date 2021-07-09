Кандидат от «Яблока» в Воронеже может не попасть на выборы из-за лица президента Путина
В Воронеже суд на пять суток арестовал журналиста Павла Сычева за пост в Telegram-канале «Свободные люди Воронежа» с картинкой Владимира Путина в униформе нациста. Он признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики.
Сам Сычев пояснил, что речь идет о канале «Свободные люди Воронежа», где он действительно является администратором. Однако возможность публиковать посты в группе имеет не только он, и чтобы не было путаницы - свои публикации Сычев подписывает. Как можно догадаться, под изображением Путина подписи не было. На картинке человеку в нацистской униформе прифотошопили лицо главы государства.
Как обращает внимание глава регионального отделения «Яблока» Татьяна Шкред, ранее они выдвинули Сычева кандидатом от партии в Госдуму. Если решение суда не будет отменено - журналист не сможет избираться.
В знак протеста против решения суда, как уверен Сычев, несправедливого, он объявил голодовку, передает «Коммерсант».
Ранее кандидат в Госдуму от партии «Яблоко» Марина Литвинович потребовала от Центризбиркома не регистрировать список кандидатов «Единой России» на предстоящем голосовании из-за связей министра иностранных дел России Сергея Лаврова с террористами.