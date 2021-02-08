Канада поддержит деньгами гражданское общество в Беларуси

Политика

Канада намерена выделить на поддержку гражданского общества в Беларуси 2,25 миллиона канадских долларов.

Средства, как говорят в МИД Канады, «помогут укрепить разнообразие, устойчивость и эффективность белорусского гражданского общества, которое отстаивает свои права и гражданские свободы».

Ранее уже было объявлено о выделении 600 тысяч канадских долларов для помощи гражданскому обществу, в частности женщинам и независимым СМИ, сообщает РИА «Новости».

Тем временем, белорусские силовики по-прежнему, изо всех сил, стремятся заполучить в свои руки основателей telegram-канала NEXTA. Накануне, Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию создателя сообщества Степана Путило, а также бывшего главреда Романа Протасевича.

После прошедших 9 августа в Беларуси выборов президента, NEXTA стал одной из знаковых площадок протеста. Впоследствии канал, а также его логотип, признали на территории государства экстремистскими.