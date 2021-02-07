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Белорусские власти не прощаются с надеждой схватить основателей NEXTA

Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 12:53
1 мин
Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 12:53
1 мин
Photo
Flickr

Белорусские силовики по-прежнему, изо всех сил, стремятся заполучить в свои руки основателей telegram-канала NEXTA. Накануне, Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию создателя сообщества Степана Путило, а также бывшего главреда Романа Протасевича.

Напомним, после прошедших 9 августа в Беларуси выборов президента, NEXTA стал одной из знаковых площадок протеста. Впоследствии канал, а также его логотип, признали на территории государства экстремистскими.

Как передает ТАСС, ранее документы на экстрадицию четырех человек были направлены в Россию. Данных граждан подозревают в организации беспорядков осенью 2020 года.

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