Белорусские власти не прощаются с надеждой схватить основателей NEXTA

Политика

Белорусские силовики по-прежнему, изо всех сил, стремятся заполучить в свои руки основателей telegram-канала NEXTA. Накануне, Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию создателя сообщества Степана Путило, а также бывшего главреда Романа Протасевича.

Напомним, после прошедших 9 августа в Беларуси выборов президента, NEXTA стал одной из знаковых площадок протеста. Впоследствии канал, а также его логотип, признали на территории государства экстремистскими.

Как передает ТАСС, ранее документы на экстрадицию четырех человек были направлены в Россию. Данных граждан подозревают в организации беспорядков осенью 2020 года.