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Политика
Белорусские власти не прощаются с надеждой схватить основателей NEXTA
7 февраля, 2021 12:53
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Белорусские силовики по-прежнему, изо всех сил, стремятся заполучить в свои руки основателей telegram-канала NEXTA. Накануне, Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию создателя сообщества Степана Путило, а также бывшего главреда Романа Протасевича.
Напомним, после прошедших 9 августа в Беларуси выборов президента, NEXTA стал одной из знаковых площадок протеста. Впоследствии канал, а также его логотип, признали на территории государства экстремистскими.
Как передает ТАСС, ранее документы на экстрадицию четырех человек были направлены в Россию. Данных граждан подозревают в организации беспорядков осенью 2020 года.
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