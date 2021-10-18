Калининградский педколледж выгонит непривитых студентов из общежития. Даже в Москве такого нет – студенты

Политика

В студенческие группы в социальной сети «Вконтакте» неожиданно ворвалась новость о выселении студентов, не сделавших прививку от коронавируса, из общежития при Педагогическом колледже в Черняховске (Калининградская область). Это беспрецедентный случай в России, потому что это нарушение прав студентов. О недопустимости принудительной вакцинации Минобрнауки РФ заявляло ещё в августе 2021 года.

Тем не менее, в областном правительстве заявили, что руководство Черняховского педагогического колледжа имеет полное право отказывать в общежитии студентам, которые не сделали прививку от COVID-19. В самом колледже тревожатся, что на летних каникулах переболело более 15 студентов. На данный момент, в колледже болеет семь человек.

Корреспондент «Русской планеты» выяснил, есть ли ограничения по проживанию в общежитии для непривитых студентов московских вузов и как обстояли дела с приказами об обязательной вакцинации минувшим летом.

Студенты финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Леонид и Сергей рассказали, что университет требовал обязательной вакцинации для допуска в общежитие. Попасть туда – и стало мотивацией респондентов сделать прививку.

«Было два приказа. Один – обязывающий, другой – отменяющий», – прокомментировал Леонид.

«Они аргументировали это тем, что выселят тех, кто не привился, но потом, когда 90% проживающих сделали вакцину, то это условие отменили», – заметил Сергей.

Студентка факультета журналистики МГУ Мария не слышала про такой приказ в вузе. Она поступила в этом году, сейчас учится на первом курсе магистратуры. По её словам, проблем с заселением не было. «Нас просто заселяли. Правда, если мы не в комнате, то маску должны носить постоянно», – заявила девушка.

Ирина, которая учится в магистратуре МГИМО, помнит, что университет выпускал внутренний приказ об обязательной вакцинации студентов, а к началу учебного года его отменил. «Это правило ввели раньше, чем я вакцинировалась, поэтому в подробностях эту историю не помню», – сказала она.

Ранее «Русская планета» сообщала, что с начала учебного года в МГУ заразились коронавирусом 200 студентов.