Какой следующий этап в Беларуси? Лукашенко и Путин обсудили смену правящего режима
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге рассказал о следующем этапе «цветной революции» в республике. По словам белорусского лидера, попытка сменить правящий режим в данный момент осуществляется путем «индивидуального террора».
Комментируя, кого именно он коснулся, Лукашенко подчеркнул: пострадали люди, «говорящие откровенно» и выступающие «за государство». В частности, президент рассказал о терроре против депутатов.
«Мерзавцы подбирают время, атакуя жилье депутатов, одного из лидеров партии, когда дети дома», - доложил Лукашенко Путину.
Президент Беларуси не собирается сидеть сложа руки: он пообещал Путину найти и наказать виновных «в серьезной форме». Фрагмент встречи Лукашенко и Путина показал Telegram-канал Пул №3.
Ранее сообщалось, что Лукашенко прилетел на незапланированные переговоры с Путиным. Визит начался с фразы белорусского лидера «у нас невыносимо».