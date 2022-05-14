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Политика
«Как зайцу стоп-сигнал»: в Крыму ответили Владимиру Зеленскому
14 мая, 2022 13:02
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Фото скриншот из видео tg Zelenskiy / Official
В Крыму прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он отказал в признании полуострова частью России.
По словам Зеленского, Киев никогда не признает Крым частью России.
Также он заявил, что Киев никогда не признает автономию Донецкой и Луганской народных республик.
Ответ Зеленскому дал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. «Нам признание Крыма Украиной - как зайцу стоп-сигнал», - сказа он.
Фикс также посоветовал Зеленскому озаботиться судьбой Украины, «доведенной до ручки», - пишет «РИА Новости».
Владимир Зеленский: Киев никогда не признает Крым российским и автономию ДНР и ЛНР.
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