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Политика
Владимир Зеленский: Киев никогда не признает Крым российским и автономию ДНР и ЛНР
13 мая, 2022 16:51
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Фото скриншот из видео tg Zelenskiy / Official
Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, Киев никогда не признает Крым частью России. Об этом он заявил в эфире итальянского канала Rai 1.
Также Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Донецкой и Луганской народных республик, пишет «РИА Новости».
При этом Зеленский выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным без посредников, отметив, что встреча должна пройти на условиях диалога, а не ультиматумов.
Владимир Зеленский: Украина готова воевать хоть 10 лет. Шансы на переговоры уменьшаются.
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