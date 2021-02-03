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Как Путин отреагировал на реальный срок Навального? Песков ответил классически

Лилия Караева
3 февраля, 2021 13:56
2 мин
Лилия Караева
3 февраля, 2021 13:56
2 мин
Дмитрий Песков
Kremlin.ru

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о реакции главы государства на приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Накануне политику дали 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.

На вопрос журналистов, как глава государства отреагировал на реальный срок Навального, Песков ответил: «Мне неизвестно о какой-то реакции президента».

Представитель Путина добавил, что традиционно не комментирует судебные решени.

Пескова также спросили, ознакомились ли в Кремле с речью Навального в суде, в которой политик говорил, каким запомнится Путин будущим поколениям.

«Я не думаю, что упомянутому вами осужденному говорить о месте, которое Путин займет в истории», - сказал кремлевский чиновник. Его слова приводит «Интерфакс».

По мнению Пескова, «было бы глупо», если Путин вместо решения текущих вопросов «слушал какие-то выступления осужденных и думал о месте в истории».

Накануне во время суда о замене условного срока на реальный Навальный много и в нелестном ключе говорил о Путине.

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