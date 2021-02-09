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Как следует писать о Владимире Путине? «Единая Россия» прислала в регионы «инструкции»

Лилия Караева
9 февраля, 2021 16:50
2 мин
Лилия Караева
9 февраля, 2021 16:50
2 мин
Владимир Путин
Kremlin Pool/Global Look Press

В регионы прислали методички «Единой России» о том, как писать «хвалебные посты о президенте России Владимире Путине» в соцсетях. О существовании инструкции и ее рассылке рассказал источник в партии.

Партийцам в регионах рекомендовали, в частности, распространить минутное видео, на котором люди с флагом России качают руками под песню «Любэ» «За тебя, Родина-мать». В описании к ролику советуется указать, что «сейчас огромные ресурсы тратятся на то, чтобы облить нашу страну грязью и дискредитировать нашего президента», но «мы считаем долгом каждого настоящего патриота выразить свою поддержку Владимиру Владимировичу Путину и его курсу на построение сильной и великой России».

Отдельно в инструкции описано, как вести работу во «ВКонтакте» в «Единой России». Единороссам посоветовали распространять ролик о 18-кратных победителях «Ралли Дакар» — команде «КамАЗ-мастер». В видео ее участники пишут на поле фразу «Putin Team», ролик заканчивается фразой «курс верный».

В «Единой России» сказали Znak.com, что подобных инструкций не было.

Ранее в Волгограде бюджетников обманом заставили поучаствовать в съемках видео в поддержку президента России. Людям было сказано, что они приглашены как массовка для клипа «Любэ».

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