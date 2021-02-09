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Под видом съемок для группы «Любэ» волгоградцев собрали для клипа в поддержку Путина

Лилия Караева
9 февраля, 2021 09:55
2 мин
Лилия Караева
9 февраля, 2021 09:55
2 мин
Группа «Любэ»
Alexei Pantsikov/Russian Look/Globallookpress

В Волгограде работников бюджетной сферы обманом заманили на съемки клипа в поддержку президента России Владимира Путина. Участникам сказали, что они снимаются в клипе группы «Любэ».

Съемки ролика состоялись 4 февраля на Мамаевом кургане. Одна из учителей рассказала, что распоряжение поучаствовать в мероприятие дало районное управление образования.

«Честно признаться, мы не думали, что это будут съемки клипа. Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись сказать», - призналась женщина.

В задачи участников съемок входило подняться по главной лестнице кургана, помахать в камеру мобильными телефонами с включенными фонариками или экранами и дождаться полета квадракоптера.

В клипе есть кадры с государственным техническим университететом, спорткомплексом «Зенит» и заводом «Красный Октябрь», пишет портал «Волгоград онлайн». Ни студенты, ни руководство вузов, ни сотрудники предприятия не подозревали, для чего их снимают.

В начале февраля в соцсетях появились ролики и фотографии в поддержку президента России Владимира Путина. В Кремле заверили, что не имеют к ним никакого отношения.

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Владимир Путин
Клип
Волгоград
Любэ
2 мин
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