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Как на помощниках депутатов и сенаторов сэкономить 37 млн рублей придумали власти

Анастасия Красильникова
30 сентября, 2020 18:25
1 мин
Фото
Здание правительство России / oizo

Российское правительство предлагает до 1 января 2022 года приостановить индексацию зарплат помощников депутатов и сенаторов.

Как отмечает «Парламентская газета», действующие нормы предполагают индексацию на четыре процента с 1 октября следующего года. Их приостановка «позволит не увеличивать бюджетные средства на индексацию в 2021 году на 37,7 миллиона рублей».

Соответствующй проект закона уже внесен в Госдуму и ждет рассмотрения.

Ранее правительство внесло в Думу законопроект, который вводит мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии до 2023 года. Он действует с 2014 года и ежегодно продлевается, а 6% от зарплат россиян идет на выплаты нынешним пенсионерам.

темы
деньги
индексация
Правительство РФ
чиновники
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