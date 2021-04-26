«Как было до аварии»: Александр Лукашенко приказал возродить «чернобыльские районы»

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко организовал спонтанное совещание, куда созвали всех председателей исполнительных комитетов «чернобыльских районов». Лидер РБ загорелся новой идеей – необходимо срочно возродить регионы, пострадавшие 35 лет назад от аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Лукашенко поставил перед чиновниками задачу восстановить эти территории до уровня «как было до Чернобыля». К сентябрю подчиненные главы государства должны сдать программу на стол. По планам президента Беларуси, вдохнуть новую жизнь в эти земли необходимо в течение пяти лет, передает Telegram-канал «Белта».

Ранее Александр Лукашенко перечислил плюсы чернобыльской катастрофы и вновь заговорил о падении на колени.