Александр Лукашенко перечислил плюсы чернобыльской катастрофы

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что несмотря на все трудности, с которыми жителям республики пришлось столкнуться после аварии на Чернобыльской АЭС, эта катастрофа стала показательной в истории страны и раскрыла глаза на ряд ранее неочевидных факторов.

«Чернобыльский удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами: никогда не сдаваться и не вставать на колени», – подчеркнул глава РБ.

Лукашенко пояснил: после аварии лидеры государств из-за рубежа советовали властям Беларуси закрыть пострадавшие от катастрофы регионы страны, но республика уверенно пошла по своему пути, проигнорировав мнение иностранных коллег, передает «Белта». Этой же позиции власти республики намерены придерживаться сегодня.

Ранее сообщалось о том, что Минск собрался искать новых союзников, России стало мало.