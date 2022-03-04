Кадыров записал голосовое сообщение Путину с просьбой отдать приказ «закончить за день-два» операцию на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину в Telegram. Он попросил дать приказ «за день-два» взять Киев и Харьков и закончить операцию на Украине.
«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там», - заявил Кадыров.
Чеченский лидер считает, что захват городов даст больше пользы, нежели бойцы будут сидеть на позициях.
Кадыров заявил, что готов жизнь отдать за Путина, но не может смотреть, как погибают его воины.
Он отметил, что командиры всех подразделений хотят скорейшего завершения спецоперации и просят Кадырова довести до президента, что они могут выполнить приказ главы государства с минимальными разрушениями и жертвами.
По мнению руководителя региона - переговоры ни к чему не приведут.
Кадыров говорил нетипичным образом. Он пояснил, что у него простуда и хриплый голос.
Ранее Кадыров заявил, что чеченцы на Украине помогают мирным жителям укрыться в убежищах и делятся с ними своей провизией.