Чеченцы находят украинцам убежище и передают свою провизию. Под эти кадры Рамзан Кадыров критикует ОБСЕ
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, как бойцы его подразделений помогают мирному населению Украины. По словам руководителя российского региона, чеченцы находят украинцам убежище, делятся едой.
На одном из видео помощь оказывают бойцы батальона Хусейна Межидова.
«Наши парни находят им убежище, размещают их в безопасном месте, передают свою провизию», - утверждает Кадыров.
Под эти кадры Кадыров раскритиковал ОБСЕ - по его словам, организация «только и делает, что без толку катается большими красивыми колоннами из иномарок по всей Украине».
Кадыров призвал руководство Украины приступить к спасению «обездоленных».
Ранее глава Чечни озвучил потери среди чеченцев в ходе военной операции на Украине. Звучала информация, что среди чеченцев тысячи погибших. Чеченский лидер это опроверг - по его заверениям, погибших из Чечни только двое.