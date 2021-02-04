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Кадыров увидел вред для чеченцев после драки уроженца республики с ОМОНом
4 февраля, 2021 00:01
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Скриншот видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уроженец республики Сайд-Мухаммад Джумаев, которого арестовали за драку с сотрудниками ОМОНа на акции протеста в Москве 23 января, своим поступком навредил чеченскому народу.
По слова Кадырова, молодой человек - не настоящий чеченец, иначе «он не повел бы себя таким образом». «…Отстаивающий свои убеждения человек не должен прятаться после совершения противоправных действий, а должен отвечать за них», - считает глава Чечни, сообщает РБК.
Напомним, 20-летнего уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева задержали после драки с сотрудниками Росгвардии на московском митинге оппозиции 23 января. Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов ранее обещал ему «помочь с властями».
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