Кадыров увидел вред для чеченцев после драки уроженца республики с ОМОНом

Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уроженец республики Сайд-Мухаммад Джумаев, которого арестовали за драку с сотрудниками ОМОНа на акции протеста в Москве 23 января, своим поступком навредил чеченскому народу.

По слова Кадырова, молодой человек - не настоящий чеченец, иначе «он не повел бы себя таким образом». «…Отстаивающий свои убеждения человек не должен прятаться после совершения противоправных действий, а должен отвечать за них», - считает глава Чечни, сообщает РБК.

Напомним, 20-летнего уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева задержали после драки с сотрудниками Росгвардии на московском митинге оппозиции 23 января. Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов ранее обещал ему «помочь с властями».