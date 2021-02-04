Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Кадыров увидел вред для чеченцев после драки уроженца республики с ОМОНом

Артем Денисов
4 февраля, 2021 00:01
1 мин
Артем Денисов
4 февраля, 2021 00:01
1 мин
Сайд-Мухаммад Джумаев
Скриншот видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уроженец республики Сайд-Мухаммад Джумаев, которого арестовали за драку с сотрудниками ОМОНа на акции протеста в Москве 23 января, своим поступком навредил чеченскому народу.

По слова Кадырова, молодой человек - не настоящий чеченец, иначе «он не повел бы себя таким образом». «…Отстаивающий свои убеждения человек не должен прятаться после совершения противоправных действий, а должен отвечать за них», - считает глава Чечни, сообщает РБК.

Напомним, 20-летнего уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева задержали после драки с сотрудниками Росгвардии на московском митинге оппозиции 23 января. Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов ранее обещал ему «помочь с властями».

Поделиться
ТЕГИ
навальный
протест
кадыров
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!