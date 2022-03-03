Кадыров рассказал о «рвущихся на Киев» чеченцах и объявил награду за головы украинских командиров
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео с чеченскими спецназовцами на Украине. Он заявил, что бойцы под руководством Хусейна Межидова разгромили целый батальон украинских националистов.
Кадыров заявил, что чеченцы захватили крупнейшую военную базу на Украине, на складах которой было огромное количество оружия.
«Парни рвутся вперед - на Киев...», - написал Кадыров в Telegram.
Чеченский лидер объявил награду «за головы командиров украинских националистов». За каждого готовы заплатить 500 тыс. долларов.
Он снова обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовал, чтобы тот полностью выполнил условия российской стороны.
«Зеленскому же нужно одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры», - пригрозил Кадыров.
Ранее он сообщил, что чеченцы на Украине находят мирным гражданам убежище и делятся своей провизией. Описывая это, Кадыров раскритиковал ОБСЕ.