К санкциям против Беларуси присоединились еще пять европейских стран
Пять стран, которые не входят в Евросоюз, присоединились к европейским экономическим санкциям против Беларуси.
Как следует из заявления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, речь идет о Северной Македонии, Черногории и Албании, Исландии и Норвегии. Они присоединились к решению Евросоюза о ведении ограничительных мер из-за нарушения со стороны Минска прав человека, а также агрессивное преследование гражданского общества, оппозиции и журналистов, а также после принудительной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая текущего года, сообщает РИА «Новости».
23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил посадку в Минске в сопровождении белорусского истребителя. Лайнер посадили из-за подозрения в наличии бомбы на борту. Угроза не подтвердилась, однако с самолёта высадили и задержали журналиста Романа Протасевича.
Глава Ryanair заявил о «серьезном давлении» на пилота, оказываемом диспетчерской службой белорусского аэропорта.