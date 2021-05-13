Новости – Политика
Политика
К российской границе стянут более 100 американских боевых самолетов
13 мая, 2021 04:14
1 мин
1 мин
Qian Baihua/Global Look Press
ВВС США с 10 по 25 июня проведут учения Red Flag Alaska 21-2 над территорией Аляски.
В маневрах задействуют более 100 самолетов. Отмечается, что учения при обеспечении Тихоокеанских ВВС необходимы для реалистичной тренировки в режиме симуляции боя.
В них задействуют около 1,5 тысяч военных, в том числе японских и корейских летчиков, которые прибудут для обмена опытом, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что на Аляске находятся 15 тысяч американских военнослужащих и 240 различных летательных аппаратов.
Они примут участие в начинающихся крупных учениях ВС США «Северный край - 2021».
Ранее по теме: США перебросили 15 тысяч военных к российской границе
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку