К российской границе стянут более 100 американских боевых самолетов

Политика

ВВС США с 10 по 25 июня проведут учения Red Flag Alaska 21-2 над территорией Аляски.

В маневрах задействуют более 100 самолетов. Отмечается, что учения при обеспечении Тихоокеанских ВВС необходимы для реалистичной тренировки в режиме симуляции боя.

В них задействуют около 1,5 тысяч военных, в том числе японских и корейских летчиков, которые прибудут для обмена опытом, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что на Аляске находятся 15 тысяч американских военнослужащих и 240 различных летательных аппаратов.

Они примут участие в начинающихся крупных учениях ВС США «Северный край - 2021».