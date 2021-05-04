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Политика

США перебросили 15 тысяч военных к российской границе

Артем Денисов
4 мая, 2021 00:02
2 мин
Артем Денисов
4 мая, 2021 00:02
2 мин
U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com
U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

На Аляске находятся 15 тысяч американских военнослужащих и 240 различных летательных аппаратов.

Они примут участие в начинающихся крупных учениях ВС США «Северный край - 2021». Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, полевые сборы проводят совместно американские виды ВС.

В маневрах задействуют военнослужащих из ВВС, Сухопутных войск, ВМС и Корпуса морской пехоты. Также в учениях будут заняты авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения.

На учения не приглашали иностранных наблюдателей, в том числе и из России, объяснив это тем, что маневры будут проходить лишь на территории США.

С 2015 года учения «Северный край - 2021»проходят раз в два года, сообщает «Рен ТВ».

Ранее российские военные корабли в Японском море провели учения с боевыми стрельбами.

Тральщик ТОФ «Яков Баляев», который был принят в состав Тихоокеанского флота в декабре прошлого года, и корвет «Совершенный» в ходе учений использовали артиллерийские установки для поражения воздушных целей,

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Пентагон
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ВМС США
Аляска
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