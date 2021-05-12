Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

К Кремлю возникли вопросы об убежище для «связанного» с Путиным и «пропавшего» на Украине политика

Лилия Караева
12 мая, 2021 15:43
2 мин
Лилия Караева
12 мая, 2021 15:43
2 мин
Виктор Медведчук и Владимир Путин
Kremlin Pool/Global Look Press

Кремль отреагировал на преследование депутата Верховной рады Украины, лидера фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, готова ли срана предоставить убежище политику.

По словам кремлевского чиновника, Медведчук «ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался».

Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Украины, к которым относится ситуация с депутатом. Вместе с тем российские власти собираются наблюдать за ней «самым тщательным образом».

На вопрос о помощи Медведчуку Песков заявил, что «вряд ли мы можем оказать ему какую-то помощь на фоне преследования». Его слова приводит «Интерфакс».

Напомним, народного депутата обвиняют на Украине в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. После обвинений Медведчука не могут найти.

Ранее президент России Владимир Путин стал крестным отцом дочери политика.

Поделиться
ТЕГИ
Украина
Дмитрий Песков
Кремль
Россия
Виктор Медведчук
Убежище
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!