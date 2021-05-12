К Кремлю возникли вопросы об убежище для «связанного» с Путиным и «пропавшего» на Украине политика

Политика

Кремль отреагировал на преследование депутата Верховной рады Украины, лидера фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, готова ли срана предоставить убежище политику.

По словам кремлевского чиновника, Медведчук «ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался».

Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Украины, к которым относится ситуация с депутатом. Вместе с тем российские власти собираются наблюдать за ней «самым тщательным образом».

На вопрос о помощи Медведчуку Песков заявил, что «вряд ли мы можем оказать ему какую-то помощь на фоне преследования». Его слова приводит «Интерфакс».

Напомним, народного депутата обвиняют на Украине в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. После обвинений Медведчука не могут найти.

Ранее президент России Владимир Путин стал крестным отцом дочери политика.