К годовщине начала Великой Отечественной войны Владимир Путин написал большую разоблачающую статью
Статья президента России Владимира Путина, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, увидела свет. Оригинал текста написан на немецком языке и носит название «Будьте открыты, несмотря на прошлое».
Статья начинается с того, что 80 лет назад «национал-социалисты напали на СССР после того, как они завоевали всю Европу». Путин отметил «недавние попытки переписать главы прошлого» и указал, что целью советского солдата было не отомстить немцам, а выполнить «свою благородную и великую освободительную миссию».
По мнению Путина, Россия стремилась развивать отношения в логике объединенной общими ценностями Большой Европы. Однако возобладал другой подход - расширение НАТО. А это - «пережиток холодной войны».
В результате страны оказались перед икусственным выбором: быть с Россией или с НАТО. Последствием «агрессивной политики» стали события на Украине в 2014 году, заметил Путин.
Российский лидер затронул безопасность всей европейской системы, которая, на его взгляд, «находится в запущенном состоянии».
«Напряжённость растёт, ощутима опасность новой гонки вооружений», - написал он.
Процветание и безопасность «общего континента» зависит от усилий всех стран, включая Россию, - «одного из крупнейших европейских государств», заметил президент.
«Мир динамично развивается и постоянно сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе нести бремя предыдущих недоразумений, обид, конфликтов и ошибок», — добавил Путин в статье для газеты Die Zeit.
Ранее на саммите с президентом США Джо Байденом Путин отреагировал на версию с принудительной посадкой самолета Ryanair.