«К черту Трампа»: в США начались митинги за незамедлительный уход президента

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Группа людей собралась в Нью-Йорке и потребовала незамедлительной отставки действующего президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Протестующие скандируют «К черту Трампа» и «Трамп крадет наши выборы».

Среди демонстрантов заметили представителей движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»). Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 3 ноября в США прошли выборы президента. За главный пост боролись действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден. На случай беспорядков после выборов Белый дом обнесли двухметровым забором.

Байден ранее заявлял, что не уверен в победе. Кандидат в президенты считает, что шансы есть только в случае, если он наберет больше всего голосов в ключевом штате Флорида.