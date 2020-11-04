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Байден заявил о неуверенности в своей победе на выборах главы государства

Артем Денисов
4 ноября, 2020 04:19
1 мин
Байден
Фото: Flickr

Кандидат в американские президенты Джозеф Байден сообщил, что не до конца уверен в своей победе на проходящих выборах.

При этом он высказал уверенность в том, что одержит победу, если наберет большинство голосов в штате Флорида, который считается ключевым на выборах, пишут «Известия».

Напомним, сразу после полуночи стартовало голосование на президентских выборах в США. Кандидат от Демократической партии Джо Байден победил в голосовании в поселке Дисквилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, за него проголосовали все пять выборщиков.

темы
выборы
сша
президенты
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