Жизнь и преступления Александра Лукашенко

«Мы приняли решение с Александром Григорьевичем вернуться и посмотреть, что же можно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс создания Союзного государства?».

19 декабря, на пресс-конференции, эти слова произнёс человек, который умеет с ничего не выражающим лицом, с помощью обтекаемых формулировок озвучивать решения и… приговоры.

Сегодня российское руководство имеет как никогда широкую палитру возможностей для того, чтобы белорусский лидер забыл про опрометчивую задиристую риторику и перестал мечтать о «диалоге с Путиным на равных».

А ведь его предупреждали

«Президенту Белоруссии следовало бы заниматься внутренними проблемами. В том числе, наконец, расследовать многочисленные дела об исчезновении людей». Такими словами президент России Дмитрий Медведев ещё в 2010 году одёрнул в своём видеоблоге зарвавшегося Александра Григорьевича, чётко дав понять, что Россия в курсе физической ликвидации белорусскими властями оппонентов белорусского президента, и папка с делом «Лукашенко А.Г., 1954» не запылилась в архивах ФСБ.

Впрочем, обо всё по порядку.

События последней недели ярче яркого демонстрируют, что диалог России и Белоруссии об «углублённой интеграции» (читай – о вхождении республики в состав РФ) входит в финальную фазу. Альтернативой объединению является очередной экономический кризис в маленькой и гордой стране. Кризис, которого не перенесёт не то что бы общество, давно привыкшее ко всему, а его лидер — узурпировавший власть несменяемый президент Лукашенко — 25 лет подряд старательно формировал в общественном сознании образ «не дающего жить врага».

В 2020-м, в год выборов президента Белоруссии, люди в этой стране должны жить очень хорошо. Ну, хотя бы год. А будут плохо. Почему?! Спросите у Лукашенко.

В первые сроки своего президентства, в своей откровенно бездарной экономической политике, в результате которой национальная валюта Белоруссии пережила три деноминации и пять девальваций, Александр Григорьевич обвинял США и Евросоюз.

Когда ЕС и Штаты про Беларусь почти забыли, настала очередь «эффективной демонизации» России, в одночасье ставшей главной угрозой эфемерного суверенитета дотируемой из белорусского бюджета экономики «Белорусской губернии».

В 2014-м, на фоне присоединения Крыма и печальных событий на юго-востоке Украины, Александр Лукашенко, физически уничтоживший всех политических конкурентов и загнавший под лавку белорусскую оппозицию, изощрился консолидировать белорусское общество «перед лицом российской угрозы».

Системных попыток подёргать за карман «дядю Володю» с требованием дать ему очередной миллион для поддержания штанов и авторитета Лукашенко, однако, не оставил.

До поры Россия, оставшаяся после «русской весны» в политической изоляции, не брезговала финансированием унылого диктаторского режима в Белоруссии. Но понимание того, что Белоруссия нам не друг, а Лукашенко не союзник, в Кремле, похоже, сформировалось окончательно.

Всему есть свой предел

7-8 декабря, в ходе встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, собравшихся в очередной раз для обсуждения интеграционных карт и маршрутов безнадёжного союзного договора, Лукашенко перешёл границы. Жёстко пресекавший любые митинги и демонстрации в чертогах Великого Княжества Колхозного, белорусский лидер отдал команду не препятствовать демонстрантам, протестовавшим против интеграции Белоруссии и России.

«Россия – дерьмо»

Кадры с оскорбительными надписями в адрес страны, которая долгое время окормляла и видимо перекормила Белоруссию, облетели весь мир.

Что ж. У России всегда есть чем ответить Лукашенко. Буквально через несколько дней после демаршей Лукашенко и оппозиции, ставшей вдруг единомышленницей белорусского диктатора, на сайте Deutsche Welle появилось сенсационное интервью простого парня, отрекомендовавшего себя в социальных сетях скромно и просто — «хороший человек».

Знакомьтесь — Юрий Гаравский

Юрий Гаравский называет себя бывшим бойцом СОБРа - специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси.

Сегодня Юрию 41 год. Он прихрамывает, пережив тяжелейшую автокатастрофу, которую – как знать? – можно воспринимать и как попытку покушения на этого «много знающего» человека.

Выехав для лечения в Германию, где давно живёт открывший своей книгой «Расстрельная команда» глаза всему миру на внесудебные казни в Белоруссии Олег Алкаев (руководитель спецгруппы по приведению в исполнение официально вынесенных белорусскими судами смертных приговоров), Гаравский пришёл в русскоязычную редакцию «Deutsche Welle» и рассказал корреспондентам «Немецкой волны» о том, что он является…

одним из бойцов «эскадрона смерти», который в 1999 году занимался в Белоруссии физической ликвидацией не только криминальных авторитетов, но и белорусских оппозиционно настроенных политиков, журналистов и бизнесмена

Речь про экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя Центризбиркома Виктора Гончара, располагавшего информацией о фальсификации выборов 1996 года, в результате которых были приняты поправки в Конституцию Белоруссии, позволяющие Лукашенко пожизненно находиться на своём посту.

А ещё — бизнесмена Анатолия Красовского, финансировавшего оппозицию, и журналиста Дмитрия Завадского, снявшего репортаж о том, как бойцы белорусских спецподразделений воюют на стороне боевиков в Чечне.

На протяжении 20 лет местонахождение тел этих людей остаётся загадкой, хотя за убийство Дмитрия Завадского бойцы спецподразделения белорусского МВД «Алмаз» Валерий Игнатович и Максим Малик получили пожизненные сроки, не признав, впрочем, своей вины в совершении этого преступления и не рассказав, где покоится тело Завадского.



На фото – пожизненно осуждённый Валерий Игнатович, осуждённый за убийство оператора корпункта ОРТ в Белоруссии Дмитрия Завадского и ряд других тяжких преступлений

С корреспондентами Deutsche Welle Юрий Гаравский беседовал, имея в руках материалы, подтверждающие его принадлежность к белорусским силовым структурам. Юрий служил в бригаде внутренних войск № 3214 (впоследствии – СОБР) под руководством полковника Дмитрия Павличенко.

Бойцы бригады, где служил Юрий, в 90-е занимались физическим устранением наркоторговцев и другой криминальной шушеры, на внесудебную расправу с которыми было получено добро от самого Александра Лукашенко в первую пятилетку его правления. А затем занялись физической ликвидацией оппозиционеров.

Сам факт ликвидации этих людей по заказу высокопоставленных белорусских чиновников (читай – Александра Лукашенко) — самый настоящий секрет полишинеля. Об этом написана книга Олега Алкаева, начальника СИЗО № 1, у которого в дни исчезновения политиков брали специальный пистолет «ПБ-9» с интегрированным в него глушителем. Этим оружием в Белоруссии приводятся в исполнение смертные приговоры.

Зачем? Тот ещё вопрос! Интерес к этому пистолету объяснялся то желанием имеющего в своей голове металлическую пластину полковника Павличенко, получившего приказ на устранение оппозиционеров, понимать, что он вершитель подлинного (пусть и внесудебного) квази-правосудия. Но было и более прозаичное объяснение: в пулегильзотеке следов именно этого пистолета нет и при обнаружении тел установить, что жертвы были убиты из конкретно этого оружия, невозможно. А пуля и труп – главные улики, без которых любая доказательная база таковой не является.

Сам Павличенко, поручив команду на ликвидацию неугодных режиму политиков, был допущен Алкаевым к процедуре исполнения приговоров по настоянию высших чинов Министерства внутренних дел. В ходе исполнения приговора полковник несколько смутил белорусских палачей вопросом, почему они стреляют приговорённым в затылок, а не, к примеру, в сердце?

Дескать, эффект от выстрела в сердце тот же, а кровищи – меньше в разы

Пьянствовать с палачами после расстрела водку Павличенко не стал, а уехал по делам. И вернул пистолет лишь спустя пару недель после таинственного исчезновения политиков и настоятельных требований о возврате оружия, поступавших от Олега Алкаева, которому «надо было работать».

Сопоставив факт ничем не объяснённого «заимствования» расстрельного пистолета командиром в/ч 3214 с датами, когда куда-то запропастились оппозиционеры, Олег Алкаев написал обстоятельный рапорт «в связи с возникшими у него подозрениями».

Рапорт на имя министра внутренних дел Владимира Наумова был написан и начальником Главного управления криминальной милиции, заместителем министра МВД генералом Николаем Лопатиком, который прямо обвинил Павличенко в физическом уничтожении и захоронении оппозиционных деятелей Дмитрия Павличенко и его бригаду.

«Взвесив всё»



Тогдашний председатель КГБ Белоруссии Владимир Мацкевич и генеральный прокурор Олег Божелко, санкционировали задержание Дмитрия Павличенко.

Три дня Павличенко провёл в «Американке» — следственном изоляторе КГБ Белоруссии, который в первый и последний раз в истории белорусского Комитета госбезопасности охраняло антитеррористическое подразделение «Альфа». Зачем?! Была реальная вероятность, что головорезы Павличенко, приложившие руку к устранению политиков, бизнесменов и журналиста, пойдут на штурм СИЗО, чтобы «отбить» своего командира.

Впрочем, отбивать его было незачем. На допросе в КГБ Павличенко мгновенно во всём сознался, сказав:

«Я выполнял поручение президента!». А через три дня после задержания Дмитрия Павличенко освободил уполномоченный сотрудник Службы безопасности Президента Республики Беларусь по личному указанию Александра Лукашенко

— У нас приказ председателя! – заартачился было дежурный в СИЗО.

— Сейчас не будет ни тебя, ни твоего председателя! — задушевно шепнул ему охранник Лукашенко.

На следующий день генеральный прокурор Белоруссии Олег Божелко и председатель КГБ Владимир Мацкевич были отправлены в отставку.



Владимир Мацкевич



Олег Божелко

Больше эти люди никогда, ни с кем, ни о чём не разговаривали и никаких комментариев прессе не давали

Как сообщил Юрий Гаравский, назвавший поимённо всех, кто принимал участие в ликвидации оппозиционеров, каждый из бойцов получил от Павличенко премиальные в размере одной тысячи долларов — сумасшедшие для Белоруссии деньги по ценам 1999 года. Средняя зарплата по стране в тот год была всего лишь $61.

Заслуженный и увенчанный наградами Дмитрий Павличенко, которому сегодня уже 53 года, с 2009 года находится на заслуженном отдыхе «по состоянию здоровья», растит дочь Собрину (названную в честь специального отряда быстрого реагирования) и даёт вновь поднявшим забытую было тему бесследной пропажи людей в Белоруссии СМИ противоречащие друг другу комментарии.

В одном из таких комментариев Павличенко сказал, что Гаравский – опозоривший внутренние войска пропойца и уголовник, а в другом, что никакого Гаравского во вверенной ему части… никогда не существовало.

Однако на сайте самого авторитетного государственного СМИ (газеты «Беларусь Сегодня») нашлась фотография торжественной встречи, посвящённой годовщине создания ветеранской организации белорусских силовиков «Честь», на которой вместе запечатлены Гаравский и Павличенко.

«Пришлось вспомнить»

Сам Юрий факт судимости, полученной в результате неудачного выбивания $25 тысяч из минских коммерсантов по приказу своего командира Дмитрия Павличенко не отрицает, но делает акцент на подробностях осуществлённых им собственноручно захватов и убийств экс-министра МВД Юрия Захаренко (май 1999), экс-председателя белорусского Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского (сентябрь 1999).

По сути, ничего нового Юрий Гаравский не говорит. Он приводит в своей исповеди общеизвестные факты. Как, например:

модель исполнения смертного приговора, перекликающаяся «сюжетно» с книгой «Расстрельная команда» Алкаева (выстрелы из расстрельного пистолета в сердце, а не в затылок жертвы, комбригу Павличенко, напомним, нравились больше)

некоторые анатомические особенности тел «казнённых» оппозиционеров (отсутствие двух пальцев на ноге Виктора Гончара, что подтвердили родственники и знакомые исчезнувшего)

место захоронения тел (территория прилегающая к тренировочной базе бригады № 3214 в Бегомле).

Есть в рассказе Гаравского и элемент новизны

Он сообщает, что сразу узнал бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, тело которого не было закопано возле бегомльской тренировочной базы. Труп Захаренко отвезли в минский крематорий, который, по одной из версий, используется для «утилизации тел» казнённых в Белоруссии (хотя Олег Алкаев в своей книге утверждает, что не использовал крематорий из-за того, что это предусматривало бы контакт с его служащими и могло раскрыть подлинные личности расстрельной команды).



Олег Алкаев, бывший начальник СИЗО № 1 г. Минска, руководитель специальной группы по приведению в исполнение смертных приговоров

По словам Гаравского через 20-30 минут после того, как тело Захаренко было доставлено в крематорий «с чёрного хода», Павличенко вышел из кремационного зала с полиэтиленовым пакетом и направился в сторону Северного кладбища. По одной из городских легенд, там, среди могил неопознанных, есть спецучасток, где хоронят то ли тела, то ли прах расстрелянных.

Но в самой современной кремационной печи тело человека горит 2-3 часа. Плюс работа «кремулятора», на котором измельчаются несгоревшие большие кости, — процесс достаточно долгий.



Минский крематорий

Что же там выносил Павличенко?

Олег Алкаев не говорит о том, что помимо «расстрельного» пистолета Павличенко брал имевшиеся у начальника спецгруппы документы («бронь») на захоронения тел на спецучастке. У бывшего государственного палача есть все основания это скрывать: такое положение вещей переводит его в статус человека, введённого в курс дела до момента совершения преступления и не предпринявшего мер по его предотвращению.

Что же там было? В чёрном пакете? Личные вещи – документы, оружие генерала Захаренко, разжалованного Александром Лукашенко в полковники «за отказ выполнить любой приказ белорусского президента»? И… мобильный телефон?

Кстати, о телефоне. В 1999 году в Белоруссии заработал первый оператор стандарта GSM — Velcom (сегодня – А1). Незадолго до захвата своими убийцами Юрий Захаренко, имевший при себе мобильный телефон, набрал номер жены:

«Иду домой. Готовь ужин!»

Бросается в глаза тот факт, что мобильный телефон, который наверняка должна была оборвать не дождавшаяся мужа жена, нигде не упоминается. А ведь ехали до места внесудебной расправы – 60 км. Объяснить это можно давно гуляющей версией, что телефон был отброшен при захвате в сторону, а затем его «кто-то подобрал и не возвратил».

Есть и другие факты «исповеди Гаравского» вызывающие недоверие не то что у специалистов, но и у простых любителей детективов в мягкой обложке. Так, ямы, в которые были сброшены тела убитых, в рассказе Гаравского достигают глубины 4-5 метров. Следовательно, они могли быть вырыты и закопаны только спецтехникой, но… зачем они были вообще?

Если, конечно, вспомнить, что у Павличенко был доступ в крематорий

Впрочем, при желании, можно объяснить и это. С директором крематория Станкевичем, который бунтовал против сжигания трупов без надлежащей документации, позже расправились жестоко – облили бензином по дороге с работы и… сожгли.

Итак, говорит Гаравский правду или врёт?

А так ли уж это важно? Человек признаётся в совершении особо тяжкого преступления (пусть даже на курок, согласно версии Гаравского нажимал не он, а Павличенко). И значит, приостановленное дело об исчезновении Захаренко, Гончара, Красовского, Завадского, будет заново извлечено из архива и производство будет возобновлено, так как необходимо

сделать запрос на экстрадицию Юрия Гаравского (ирония судьбы — соглашение о взаимопомощи белорусского МВД и немецкой полиции ещё в первой половине 90-х подписал Юрий Захаренко)

провести ряд следственных действий

подтвердить или опровергнуть показания этого человека, допросив ряд свидетелей.

Впрочем, не исключено, что ничего из этого сделано не будет. Но тогда… возникнет вопрос:

А почему ничего не сделано?

Ведь есть человек, принадлежность которого к СОБРу (читай – эскадрону смерти! — не вызывает сомнений и даже подтверждена его сослуживцами, в том числе, «вспомнившим» о нём, в итоге, Дмитрием Павличенко). И есть его показания, которые сегодня в Белоруссии – тема № 1.

Этот человек возник ниоткуда, как и постановочный, изобилующий ляпами, фильм Deutsche Welle, снятый не позже сентября 2019 года. Но возник «очень вовремя». Словно не запылившееся дело Александра Григорьевича, тот момент, когда Лукашенко пошёл ва-банк и вздумал шантажировать Россию, достали с полки особого архива на Лубянке.

Кто-то «деликатно намекнул» Александру Григорьевичу, что (во-первых) сбор компромата на него в течение последних 25 лет его «царствования» не прекращался ни на один день. А во-вторых?

В случае кризиса никакой Запад вести переговоры с главарём организованной преступной группировки под названием «Республика Беларусь», жестоко, колхозно и топорно расправлявшейся с инакомыслящими людьми, диалоги «на равных» вести не будет

Шлагбаум на Запад медленно закрывается, господин председатель. Остаётся лишь один вопрос. Почему после убийства оппозиционных политических деятелей не была произведена «зачистка», не были устранены свидетели, не убиты исполнители?

Ответ можно получить, приехав в Белоруссию и поговорив со среднестатистическим белорусом.

— Так ведь… эти люди… были против нашей власти, — застенчиво скажет вам он. Если, конечно, вспомнит, о ком и о чём идёт речь.

То есть, «так им и надо». Ведь против власти идти нельзя. Эту догму за 25 лет президентства Лукашенко надёжно вдолбили в мозжечок каждому белорусу. Александру Григорьевичу Лукашенко удалось в отдельно взятой стране реализовать то, что у писателей а-ля Джордж Оруэлл получалось только на бумаге. В романе «1984», например.

Общество Белоруссии, в основной массе своей, ставит знак равенства между словом «Государственность» и именем «Александр Лукашенко». И это общество ещё не догадывается, что стоит у той черты и в том положении, которое сравнимо лишь с положением немцев весной 1945 года.

Народ, сделавший когда-то свой выбор в пользу Адольфа Гитлера, не подозревал, что, доверяя судьбу палачу и преступнику, расплатится свободой, суверенитетом и достоинством на долгие десятилетия.

Такая история.