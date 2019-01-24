Желтый дракон кружит над черным медведем

Нефтяные бобы

Новый год подарил России целый сюжет для очередной экономической нефтедобывающей новеллы, участниками которой стали Китай и США.

На переговорах в Пекине в январе Китай предложил США масштабный план ликвидации торгового дисбаланса. Для этого Пекин готов начать постепенно, но на огромные суммы увеличивать импорт из США уже в 2019 году.

Всего за ближайшие шесть лет рост импорта должен составить 1 триллион долларов.



Фото: Johnshakespeare.bigcartel.com

Американские аналитики задали интересный и немного необычный поворот, предположив, что единственный способ взвинтить для Китая объем импорта из США — пропорционально снизить объем импорта из других стран. Но. В качестве примера они приводят один из главных спорных товаров США - соевые бобы.

По их мнению, Китай для своих нужд может перестать закупать их в Бразилии, переориентировав рынок в пользу США. Однако еще в мае 2018 года китайцы предлагали США похожий, но более скромный план, в качестве такого товара фигурировала нефть.

Отмечается, что в попытках снизить внешнеторговый дефицит с США правительство КНР указало нефтяной госкомпании Sinopec увеличить закупки американской нефти почти вдвое — до рекордных в истории 533 тысяч баррелей в день. Это всего вдвое меньше, чем сейчас поставляет в Китай Россия.

С начала 2010-х, после того как «сланцевая революция» в США дала первые плоды, экспорт нефти из США в Китай вырос в 10 раз.

Торговая война с белым орлом

На днях администрация президента США Дональда Трампа отвергла предложение двух представителей Китая о проведении подготовительных торговых переговоров.

Чиновники США отменили встречу с заместителем министра коммерции КНР Ван Шоувэнем и заместителем министра финансов Ляо Мином из-за недостатка прогресса по некоторым экономическим вопросам.

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. Однако США требует кардинальных перемен в экономической политике Китая, а это, в свою очередь, не устраивает азиатскую державу.

Среди претензий США к Китаю - принудительная передача технологий, кибератаки на деловые структуры, государственные инвестиции, пошлины и нетарифные ограничения.

Справка:

Ещё в начале 2018 года США обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности. По версии администрации Белого дома, результатом действий Китая стал огромный торговый дефицит Штатов с азиатской республикой в объёме 375 млрд долларов. В мае страны договорились о мирном урегулировании конфликта, но американская сторона всё же решилась на развязывание полномасштабной торговой войны и обложила пошлинами в размере 25% и 10% половину китайского экспорта (суммой 250 млрд долларов). В ответ Пекин ввёл тарифы (от 5% до 10%) на импорт американской продукции на 60 млрд долларов, после чего Вашингтон пригрозил ввести пошлины на все поставки из Китая.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о «перемирии» в торговой войне.

Тотемные животные двух стран породили всплески на фондовых рынках практически сразу.

22 января на американских биржах было отмечено первое существенное снижение индексов в новом году. Нервозность передалась и на сегодняшние торги в Азии и Европе. Аналитики предполагают, что инвесторов продолжают беспокоить замедление мировой экономики и торговая война между Китаем и США, что уже привело к нескольким обвалам в конце прошлого года.

Черный медведь осматривается по сторонам

Согласно статистике, лидером по поставкам нефти в Китай в октябре 2018 года стала Россия. Рост импорта российской нефти обусловлен как общим ростом спроса на нефть в Китае на фоне заполнения импортных квот независимыми нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), так и сокращением поставок иранской нефти в связи с неопределенностями, обусловленными санкциями США.

За 10 месяцев 2018 года импорт российской нефти в Китай вырос на 16,6%.

Тогда же, в октябре, Китай сократил импорт нефти и сжиженного природного газа из США до нуля — таковы данные Главного таможенного управления КНР. В то же время поставки российской нефти достигли максимума.

Но в 2019 году второй по объемам поставщик нефти в Китай - Саудовская Аравия, как выяснилось, может серьезно усилить позиции на китайском рынке благодаря контрактам с китайскими импортерами нефти.

18 января прошла информация, что Саудовская Аравия вложит в нефтехимическую отрасль России миллиарды долларов. Этот вопрос в России обсудили с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалихом. Россия в ответ будет вкладывать денежные средства в экономику страны. Сделки могут быть заключены в этом году.

В свою очередь, в самом начале года, с 7 по 9 января, США и Китай обязались продолжить борьбу с недобросовестными торговыми практиками, затрудняющими достижение торгового баланса. Переговоры двух стран легли в основу рыночных ожиданий, что США и Китай ещё до марта 2019 года смогут заключить двустороннее торговое соглашение.

Желтый дракон парит зигзагами

Китай никогда не дружит ни с кем просто так, из симпатий. Конечно, законы рынка не подразумевают иных связей, однако именно китайцы с их тысячелетней историей создания государства, с их расчетом, мудростью и умением распознать далекую перспективу, на много лет вперед, всегда отличались от США и России. Руководство страны умело, пусть и с некоторыми сбоями, но выводит свою страну на новый уровень развития экономики, которая давно попирает не только США, но и многие другие крупные державы.

Китай в один момент может принять решение, которое огорошит как российскую сторону, так и американскую, при этом, соблюдая все договора и расписки. Проскользнуть там, где другие и не усмотрят лазейку, может именно Китай. Объехать на хромой козе их не в состоянии даже США, которые на данный момент, в любом случае, держат экономику мира в своих руках. Пока, да.

Мало кто знает, что Китай втихую смог пролезть со своей добычей нефти даже в некоторые страны Африки, и расставил там свои вышки, о которых мало кому известно.

В итоге, Китай собирается увеличить объемы импорта товаров из США в общей сложности более чем на 1 трлн долларов за шесть лет. Тем самым Пекин намерен к 2024 году свести профицит торгового баланса к нулю по сравнению с 323 млрд долларами в 2018 году.

Предполагается, что в 2019 году импорт американских товаров в Китай вырастет до примерно 200 млрд со 155 млрд долларов в 2018 году, а в дальнейшем темпы роста ускорятся еще больше.

И, похоже, что Китай своих целей все же достигнет, несмотря на скепсис американских аналитиков, которые недовольны нарушением Китаем интеллектуальных прав и господдержкой промышленности. Договариваться китайцы умеют как никто. Даже в непростых условиях и с самыми непростыми людьми.

Нефть и лес в обмен на тряпки и пластик

России сокращение нефтяных поставок в Китай не грозит. По крайне мере, в ближайшее время. Однако это вовсе не значит, что так оно будет и далее, особенно если учесть намерения Китая относительно нефти США и Саудовской Аравии, которая уже заготовила бумаги на подписание по увеличению поставок «черного золота» в Поднебесную.

Отметим, что Россия продает в Китай сырье – нефть, уголь, металлы, лес. В будущем рассчитывает экспортировать трубопроводный газ, образцы современного оружия, а также отдельные высокие технологии, вроде лопаток для силовых турбин.

Китай в ответ поставляет всевозможный ширпотреб, и эти объемы существенно превышают российский экспорт. Кроме того, по некоторым данным, весьма процветает контрабандная торговля российским лесом и некоторыми металлами, медью и никелем. Стоит ли говорить, что бюджет Российской Федерации и население страны ничего от этого не получают?



Фото: Storm100.livejournal.com

Долгожданные китайские инвестиции также оказались пустышкой. Вместо увеличения притока «длинных юаней» наблюдается их стремительный отток. Сегодня доля прямых инвестиций из КНР в российской экономике находится на уровне 0,6%.

Несмотря на красивые слова о дружбе и сотрудничестве, истинным партнером для Пекина является Вашингтон, а Кремль остается «партнером» со слабой экономикой, способным гнать на продажу лишь сырье и остатки технологий.

Да, мы продаем нефть в Китай, и получаем свою выгоду, наполняя бюджет. Но нельзя закрывать глаза на вещи, которые лежат не совсем на поверхности – Китай не станет портить отношения с США из-за России. США и Китай связаны экономически так плотно, как только это возможно. Впрочем, как и Москва с Вашингтоном.

России необходимо извлекать максимальную пользу с Китаем, отстаивая свои интересы, а не слишком наполнять свой рынок дешевым товаром, будь то автомобили или пластиковые цветы. И уж тем более, не отдавать Китаю территории Российской Федерации. Но это уже другая история.

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