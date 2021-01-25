Политика

В России не менее 1 миллиона граждан рискуют столкнуться с заменой счетчиков электроэнергии. Применяемый в них зарубежный стандарт передачи данных не вошел в перечень Минцифры.

Речь идет об «умных» счетчиках. Стандарт NB-IoT, используемый для подключения приборов к сети, не включили в перечень допустимых.

Об этом говорится в письме МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2 замглаве Минцифры Олегу Иванову. Единственным допустимым признан отечественный стандарт передачи данных NB-Fi.

Из-за решения Минцифры около 1 миллиона приборов могут оказаться вне закона. Операторы уверены, что решение обязательно к исполнению, пишет «Коммерсантъ». В ведомстве утверждают, что перечень будет носить рекомендательный характер.

Стандарт NB-Fi утвержден в 2019 году. Это первый российский протокол интернета вещей. Операторы связи считают его менее безопасным, чем иностранные аналоги.

В сентябре 2020 года вступили в силу поправки в закон о проверке счетчиков в квартирах.