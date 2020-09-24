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С сегодняшнего дня в России изменились правила проверки счетчиков в квартирах

Лилия Караева
24 сентября, 2020 09:13
2 мин
Счетчики
Piqsels.com

В России вступили в силу поправки в закон, предусматривающие новый порядок проверки приборов учета. Бумажные свидетельства теряют юридическую силу, а единственным подтверждением результатов проверки служит запись в электронном реестре.

Бумажные документы могут выдавать только по желанию заказчика. При этом выданные до 24 сентября 2020 года документы будут действительны до следующей проверки.

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал «Российской газете», что заказчик имеет право требовать внесения записи в реестр при нем. В противном случае риск, что проверяющий не внесет данные, лежит на владельце прибора.

Проверить, что запись сделана, можно путем указания заводского номера прибора в строке поиска. Там должна стоять дата нового обследования.

Напомним, до конца 2020 года действует мораторий на проверку. У россиян обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком проверки без штрафов и пеней.

темы
Россия
проверка
закон
счетчики
2 мин